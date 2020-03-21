Pistlerin şampiyonu azmetti, spor hekimi olmayı hedefliyor - Son Dakika
Son Dakika Yerel Pistlerin şampiyonu azmetti, spor hekimi olmayı hedefliyor - Son Dakika

Pistlerin şampiyonu azmetti, spor hekimi olmayı hedefliyor

6 saat önce

- Pistlerin şampiyonu azmetti, spor hekimi olmayı hedefliyor Ispartalı milli atlet Ceren Yılmaz, sporla dersin bir arada yürüyeceğini gösteren başarıya imza attı.

- Pistlerin şampiyonu azmetti, spor hekimi olmayı hedefliyor

ISPARTA - Ispartalı milli atlet Ceren Yılmaz, sporla dersin bir arada yürüyeceğini gösteren başarıya imza attı. Beşiktaş Jimnastik Kulübü sporcusu 19 yaşındaki milli atlet, Türkiye, Avrupa, Balkan ve Dünya dereceleriyle öne çıkarken bir yandan da Tıp Fakültesi'nden mezun olup spor hekimi olmayı hedefliyor.

Tıp Fakültesi'nin kazanan 2. sınıf öğrencisi, hem akademik hem de sportif alanda hizmetini sürdürüyor.

Türkiye derecelerinin yanı sıra şu ana kadar 2019 yılında U-20 Şampiyonası'nda 1500 metrede ikincilik, Liseler Dünya Şapiyonası'nda Bayrak yarışmasında üçüncülük kazanan Milli Atlet Yılmaz, aynı zamanda Yıldızlar Dağ Kros Dünya Kupasında boy gösterdi.

En büyük destekçisi ailesi

Süper Lig yarışmalarında orta mesafede Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nü temsil eden milli atlet Ceren Yılmaz'ın büyük destekçisi ailesi. Ceren'in bu başarısında Beden Eğitimi Öğretmeni annesi Sibel Yılmaz ve baba Lütfü Yılmaz'ın büyük çabaları var. En büyük desteği ailesinden alan milli atlet Ceren Yılmaz, çocukluk hayalini de gerçekleştirerek doktor olmayı hedefliyor.

"Sporla ders bal gibi yürüyor"

Milli atlet Ceren Yılmaz, ilkokul döneminden başlayan spor aşkının tam gaz devam ettiğini belirterek, "Atletizme başlayan kolay kolay bırakamaz. Sporla ders bal gibi yürür. Yeter ki, planlı-programlı çalışılsın. Zor oluyor mu elbette. Ancak ikisini bir arada götürmek bana güven veriyor" dedi.

"Planlı ve programlı bir şekilde çalıştım"

Lise ve üniversite hayatında da tempoyu hiç düşürmediğini dile getiren milli atlet Ceren Yılmaz, "Isparta'mızı ve ülkemizi şu ana kadar ki yarışmalarda en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım. Ama derslerimi de ihmal etmedim. Planlı ve programlı bir şekilde çalıştım" diye konuştu.

"Doktorluk ve hekimlik çok güzel bir meslek"

Milli atlet Ceren Yılmaz, çok çalışarak SDÜ Tıp Fakültesini en iyi dereceyle bitirmenin hedefinde olduğunu belirterek, "Doktorluk ve hekimlik çok güzel bir meslek. En zor bölümlerden biri Tıp. Ama bugün ben kros sayesinde kendimi olan güvenim geldi. Her zaman yanımda anneme, babama ve öğretmenlerime sonsuz teşekkür ediyorum. Genç sporcu kardeşlerimizde de isterse başarabililir. Hem spor hem de eğitim bir arada yürüyor" dedi.

Yılmaz, Ispartalı krosçulara da sahip çıkılması halinde çok daha güzel derecelerin geleceğini sözlerine ekledi.

Pistlerin şampiyonu azmetti, spor hekimi olmayı hedefliyor

Almitu Bekele Degfa, Beşiktaş, Isparta, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:41 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimden 4 oyuncunun transferini istedi
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Boateng, imajını değiştirdi Beşiktaş'ta futbolcular bireysel çalışmalar yapıyor İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler
Muhterem Nur, vasiyeti üzerine Müslüm Gürses'in mezarının üzerine gömüldü Muhterem Nur, vasiyeti üzerine Müslüm Gürses'in mezarının üzerine gömüldü         
11:43
Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti         
10:25
Galatasaray'da ateşi yükselen Abdurrahim Albayrak'ın ardından Mahmut Recevik de hastaneye başvurdu Galatasaray'da ateşi yükselen Abdurrahim Albayrak'ın ardından Mahmut Recevik de hastaneye başvurdu         
09:57
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti         
09:05
Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü, "Virüs gençleri etkilemiyor" tezini çürüttü: Ölebilirsiniz!         
08:59
Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı         
08:44
İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek         
01:14
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşanan tüm gelişmeler Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşanan tüm gelişmeler         
00:26
İsrail'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti İsrail'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti         
23:38
Barcelona'da yıldız isimlerin maaşları tehlikede Barcelona'da yıldız isimlerin maaşları tehlikede         
22:39
KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu         
21:11
Kahvehaneler kapandı, seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler Kahvehaneler kapandı, seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler         
20:25
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak         
20:22
Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi         
20:16
Trabzonspor, Uğurcan Çakır için kapıyı 30 milyon eurodan açacak Trabzonspor, Uğurcan Çakır için kapıyı 30 milyon eurodan açacak         
20:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 19:11:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pistlerin şampiyonu azmetti, spor hekimi olmayı hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]