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Piston patladı, işçiler ölümden döndü - Son Dakika

Piston patladı, işçiler ölümden döndü

14.02.2022 12:26
Piston patladı, işçiler ölümden döndü

Adıyaman'da yapımı devam eden halk eğitim merkezi inşaatında vinç üzerinde boya yapan işçiler, vinç pistonunun patlaması sonucu ölümden döndü.

Adıyaman'da yapımı devam eden halk eğitim merkezi inşaatında vinç üzerinde boya yapan işçiler, vinç pistonunun patlaması sonucu ölümden döndü. Patlamada yaralanan ve havada asılı kalan vinçteki 2 işçi için ekipler seferber oldu.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Adıyaman Adliyesi karşı tarafında yapımı devam eden halk eğitim merkezi inşaatında boyacılık yapan yabancı uyruklu Rıza Özbek (15) ve Davut Özbek, vinç sepetine çıkarak binanın dış cephesini boyamaya başladı.

Vinç sepetinde bulunan iki kardeş işçi, binanın 3.katını boyadıkları esnada vincin pistonunu tutan kulak diye tabir edilen demir pimleri kırıldı. Pimlerin kırılmasıyla vincin pistonu patlayarak hızla vinç kabinini parçalayıp araç içerisine ok gibi saplandı. Bu esnada binaya uzanan vinç sepeti ise hızla kapanınca işçiler demir sepet içerisinde başını ve vücutlarının çeşitli yerlerine sepetin sağına, soluna çarptı.

Havada asılı kalan vinç sepetinde yaralı halde duran Rıza Özbek ve Davut Özbek için durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtarma çalışmaları başlattı. İtfaiye ekipleri 15 yaşındaki Rıza Özbeyi, itfaiye merdiveniyle indirdikleri esnada zaman kaybının olmaması için olay yerinde bulunan elektrik dağıtım şirketi olan AKEDAŞ'a bağlı ekipler de araçlarıyla Davut Özbek'i bulunduğu yerden indirdi. Herkesin seferber olduğu yaralı iki kardeş işçi, sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken vinç sahibi Aydın Canlı ise olayı anlatarak, "Yeni almış olduğumuz ve garantisi bitmeyen aracımız sepetle çalışırken pimlerinin kopmasından dolayı kaza meydana gelmiştir. İki arkadaşımız hafif yaralıdır. Bu araç yeni ve halen garantisi devam eden bir araçtı. İlk defa başımıza böyle bir şey geliyor. İki arkadaşımız hafif şekilde yaralandı, durumları çok şükür iyi" diye konuştu. - ADIYAMAN

Piston patladı, işçiler ölümden döndü
Piston patladı, işçiler ölümden döndü
Piston patladı, işçiler ölümden döndü
Piston patladı, işçiler ölümden döndü
Piston patladı, işçiler ölümden döndü
Piston patladı, işçiler ölümden döndü
Piston patladı, işçiler ölümden döndü
Piston patladı, işçiler ölümden döndü
Piston patladı, işçiler ölümden döndü

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Halk Eğitim Merkezi, Adıyaman, Tragger, Özbek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Piston patladı, işçiler ölümden döndü - Son Dakika


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