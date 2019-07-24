Son Dakika Haberleri: Pistte ikinci ayak Körfez'de
Son Dakika Güncel Haber

Pistte ikinci ayak Körfez'de

1 saat önce

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, TOSFED Körfez Yarış Pisti'ndeki yarışlarda Super Grup, Maxi Grup ve Super Production olmak üzere 3 ayrı grupta ikişer yarış koşulacak.

Pistte ikinci ayak Körfez'de, System.String[]
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, TOSFED Körfez Yarış Pisti'ndeki yarışlarda Super Grup, Maxi Grup ve Super Production olmak üzere 3 ayrı grupta ikişer yarış koşulacak.

Hafta sonu pist aktiviteleri ve padok alanındaki stantlarla renklenecek.

Organizasyon kapsamında 27 Temmuz Cumartesi günü idari ve teknik kontrolle yarışmacılarla brifingin ardından saat 13.00-15.00 arası antrenman turları, 15.00'ten itibaren de tüm grupların sıralama turları gerçekleştirilecek.

28 Temmuz Pazar sabahı resmi antrenman turlarının ardından, saat 11.45'te 20 turluk Super Grup ve Maxi Grup, saat 13.15'te 15 turluk Super Production Grup ilk yarışları koşulacak.

Organizasyon saat 14.15'te Super Grup ve Maxi Grup, saat 15.15'te de Super Production Grup ikinci yarışlarının ardından 16.30'da tüm grupların ödül töreniyle son bulacak.
Türkiye, Körfez, Güncel

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:22 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beyaz Saray'daki kritik Türkiye toplantısında neler konuşuldu? İlk açıklama geldi Bijan Kian, Gülen'in Türkiye'ye iadesi için ABD'de yasa dışı lobi faaliyeti yapmaktan suçlu bulundu Volkswagen 1,3 milyar euroya mal olacak yeni fabrikası için Türkiye'yi seçti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan "Suriyeli eylemi" iddiasına yanıt: Kimseye bir şey yaptırmayız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 11:36:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pistte ikinci ayak Körfez'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]