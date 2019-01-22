Son Dakika Haberleri: Pistte Osmangazi İmzası

Pistte Osmangazi İmzası

27 dakika önce

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, Bursa'nın yanı sıra çeşitli kulüplerden toplam 843 atlet katıldı.

Pistte Osmangazi İmzası, System.String[]

Pistte fırtına estiren Osmangazi Belediyespor'un başarılı atletleri elde ettikleri derecelerle göz doldurdu.

Uzun atlama kategorisinde yarışan Osmangazili Emre Karataş ile 60 metre engel kategorisinde mücadele eden Ayetullah Demir birinci oldu. Bunun yanı sıra Ebubekir Erdoğan üç adım atlama kategorisinde ikincilik, Ayetullah Demir ise 60 metre sprint kategorisinde üçüncülük kürsüsüne çıktı. Alt yapının meyvelerini almaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sporcu ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:56 Kaynak: Bültenler

Karataş, Ayetullah Demir, Osmangazi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya İstifa Etti Son Dakika! MHP'nin Yerel Seçim Sloganı Belli Oldu: Beka İçin Milli Karar, Cumhur İçin İstikrar

Sedat Peker, Ne İş Yaptığını ve Aylık Gelirini Açıkladı Dünya Turizmi 9 Yıldır Böylesini Görmedi! 2018'de Yeni Bir Rekor Kırıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 12:23:50. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pistte Osmangazi İmzası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]