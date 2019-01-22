Pistte Osmangazi İmzası
16 dakika önce
Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımı, Türkiye U16 Salon Atletizm Şampiyonası'nda 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalyanın sahibi oldu.
Osmangazi
Belediyespor Atletizm
Takımı, Türkiye
U16 Salon Atletizm Şampiyonası'nda 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İstanbul Ataköy
Atletizm Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, Bursa
'nın haricinde çeşitli kulüplerden toplam 843 atlet katıldı. Pistte fırtına estiren Osmangazi Belediyespor'un başarılı atletleri elde ettikleri derecelerle göz doldurdu. Uzun atlama kategorisinde yarışan Osmangazili Emre Karataş
ile 60 metre engel kategorisinde mücadele eden Ayetullah Demir
birinci oldu. Bunun yanı sıra Ebubekir Erdoğan üç adım atlama kategorisinde ikincilik, Ayetullah Demir ise 60 metre sprint kategorisinde üçüncülük kürsüsüne çıktı. Alt yapının meyvelerini almaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar
, sporcu ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:04 Kaynak: İHA
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