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Pistte rakip olsalar da ortak mesajları: "Kadına şiddete hayır" - Son Dakika

Pistte rakip olsalar da ortak mesajları: "Kadına şiddete hayır"

16.12.2021 11:51

Türkiye'de otokros şampiyonalarında yarışan Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü (ESOK) üyesi pilotlar Melis Büyüksan ve Özlem Uludağ Gülcan, birbirlerine rakip olsalar da "Kadına Yönelik Şiddete Hayır" yazılı araçlarıyla farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

Türkiye'de otokros şampiyonalarında yarışan Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü (ESOK) üyesi pilotlar Melis Büyüksan ve Özlem Uludağ Gülcan, birbirlerine rakip olsalar da "Kadına Yönelik Şiddete Hayır" yazılı araçlarıyla farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

Ankara'da yaşayan medikal firma yöneticisi Melis Büyüksan (36) ile sigorta şirketi sahibi Özlem Uludağ Gülcan (38), iş kadını olmalarının yanında otomobil tutkularını da bir yandan otokros şampiyonalarına katılarak sürdürüyor.

Pistte birbirlerinin rakibi olsalar da kadına yönelik şiddet konusunda ortak duruş sergileyen kadın pilotlar, her yarışa "Kadına Yönelik Şiddete Hayır" yazılı araçlarıyla çıkıyor.

Otokros pilotu Melis Büyüksan, AA muhabirine, yıllarca pilot yardımcısı olarak kardeşine yardımcı olduktan sonra direksiyon başına geçtiğini, oldukça heyecan veren yarışlarda tutkusunu sürdürdüğünü anlattı.

Kadın pilot olarak yarışmanın kendisine büyük mutluluk verdiğini dile getiren Büyüksan, "Yarışlarımızı kadınlar için yapıyoruz. Aslında kadınlara pozitif ayrımcılık değil niyetimiz. Sadece eşit olduğumuzu göstermek istiyoruz. Kadına yönelik her türlü dezavantajlı duruma 'Hayır' diyoruz. Bundan sonraki her yarışta da kadınların her yerde var olduğunu göstermek için gaza basacağım." diye konuştu.

Pilot Gülcan: "Şiddetin her türlüsüne karşıyız"

Otokrosta Türkiye şampiyonluğu bulunan pilot Özlem Uludağ Gülcan da pistlerde kadın erkek ayrımının olmadığını vurguladı.

Kadın pilotlar olarak araçlarına kadına yönelik şiddetin engellenmesi için yazılar yazdıklarını ifade eden Gülcan, şunları kaydetti:

"Bunun duyulabilmesi, önüne geçilmesi için sesimizi duyurmamız gerektiğini düşünüyoruz. Aslında şiddetin her türlüsüne karşıyız. Çocuğa, hayvana, kadına, yani şiddettin tümüne karşı duruşumuzu göstermemiz gerekiyor. Fakat özellikle 'Kadına Yönelik Şiddete Hayır' yazılarını araçlarımızda taşıyoruz ve bundan büyük gurur duyuyoruz."

Pistte rakip olsalar da ortak mesajları: Kadına şiddete hayır
Pistte rakip olsalar da ortak mesajları: Kadına şiddete hayır
Pistte rakip olsalar da ortak mesajları: Kadına şiddete hayır
Pistte rakip olsalar da ortak mesajları: Kadına şiddete hayır

Eskişehir, Türkiye, Uludağ, Pilot, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pistte rakip olsalar da ortak mesajları: 'Kadına şiddete hayır' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pistte rakip olsalar da ortak mesajları: "Kadına şiddete hayır" - Son Dakika
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