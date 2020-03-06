Pistten çıkan pilotunun tutuklanmasına itiraz reddedildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pistten çıkan pilotunun tutuklanmasına itiraz reddedildi - Son Dakika

Pistten çıkan pilotunun tutuklanmasına itiraz reddedildi

6 saat önce

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat tarihinde pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne 180 kişinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesi ile tutuklanan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat tarihinde pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne 180 kişinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesi ile tutuklanan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen kazadan sonra 24 Şubat tarihinde çıkarıldığı mahkeme tarafından, Taksirle birden çok kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak suçundan tutuklanan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan'ın avukatı, geçtiğimiz günlerde müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etmişti.

SAĞLIK GEREKÇESİYLE TAHLİYE İSTEDİ

Arslan'ın avukatı, bir üst mahkeme sıfatı ile İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği'ne sunulmak üzere tutukluluk kararı veren İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne verdiği dilekçede, olayda yaralanan müvekkilinin kişisel bakım ve hijyen ihtiyaçlarını kendisinin karşılayamayacağını belirterek tahliyesine karar verilmesini istedi.

TALEBİ REDDEDİLDİ

İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin delil karartma ve kaçma şüphesi bulunduğunu gerekçe göstererek tahliye talebinin reddine karar verdi.

Pistten çıkan pilotunun tutuklanmasına itiraz reddedildi

Sabiha Gökçen, Mahmut Arslan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:33 Kaynak: DHA
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