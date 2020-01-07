Pistten çıkan uçağı kurtarma çalışmaları böyle görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Pistten çıkan uçağı kurtarma çalışmaları böyle görüntülendi - Son Dakika

Pistten çıkan uçağı kurtarma çalışmaları böyle görüntülendi

6 saat önce

Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan bir yolcu uçağı, şiddetli fırtına nedeniyle pistten çıktı.

Pistten çıkan uçağı kurtarma çalışmaları böyle görüntülendi, System.String[]

Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan bir yolcu uçağı, şiddetli fırtına nedeniyle pistten çıktı. Yağmur nedeniyle çamura dönen toprak alanda kalan uçağı kurtarma çalışmaları görüntülendi.


Shadjah- İstanbul seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 09.05 sıralarında iniş sırasında pistten çıktı. Yolcular şişme kaydıraklar ile uçaktan tahliye edildi. Yağmurdan dolayı çamurlaşan toprak alanda kalan uçağı kurtarmak için ekipler çalışma başlattı. İtfaiye ve havalimanı ekipleri uçağı kurtarmak için çalışmalarına devam ederken, olay yerinde iş makineleriyle de çalışma yapıldığı görüldü. - İSTANBUL

Sabiha Gökçen, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

17 yaşında ayağa kalkan Nisa: Süper gücüm varmış gibi hissediyorum
Rüzgarda motosikletliye araçlarıyla set olan polislere Vali Yerlikaya'dan tebrik İmamoğlu, Tevfik Göksu'ya sarılarak başsağlığı diledi Şişli'de korkunç cinayet! Ünlü iş insanının oğlu bıçaklanarak öldürüldü

Son Dakika Haberleri
18:46 Fransız Kylian Mbappe dünyanın en değerli futbolcusu seçildi: Listede hangi oyuncular var? - Son Dakika Haber
18:43 Son Dakika: İzdiham nedeniyle ertelenen Kasım Süleymani'nin defin işlemi yeniden başladı - Son Dakika Haber
18:42 Afganistan'ın başkenti Kabil'de kar keyfi - Son Dakika Haber
18:42 Nissan'ın firari eski CEO'su Ghosn'un kaçmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı - Son Dakika Haber
18:41 Şişli'de korkunç cinayet! Ünlü iş insanının oğlu bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika Haber
18:41 Kadıköy'de hırsızlık şüphelileri polise ateş açtı: 1 polis yaralı - Son Dakika Haber
18:31 Kan donduran infaz! Katil, her saniyesini arkadaşına kaydettirdi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 18:50:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pistten çıkan uçağı kurtarma çalışmaları böyle görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]