Pistten çıkan uçağı kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pistten çıkan uçağı kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Pistten çıkan uçağı kurtarma çalışmaları devam ediyor

6 saat önce

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan bir uçak pistten çıktı.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan bir uçak pistten çıktı. Uçağı kurtarma çalışmaları devam etti.

Pistten çıkan uçağı kurtarma çalışmaları devam ediyor

Sabiha Gökçen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 06:20 Kaynak: AA
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