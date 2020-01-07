Pistten çıkan uçağı kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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Pistten çıkan uçağı kurtarma çalışmaları devam ediyor
6 saat önce
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan bir uçak pistten çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 06:20 Kaynak: AA
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan bir uçak pistten çıktı. Uçağı kurtarma çalışmaları devam etti.
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