Pistten çıkan uçağı kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Pistten çıkan uçağı kurtarma çalışmaları devam ediyor

6 saat önce

Ali Kerem BENGİ/ SABİHA Gökçen Havalimanı'nda inişinin ardından pistten çıkarak toprak alanda duran yolcu uçağının kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Pistten çıkan uçağı kurtarma çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Ali Kerem BENGİ/ SABİHA Gökçen Havalimanı'nda inişinin ardından pistten çıkarak toprak alanda duran yolcu uçağının kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Sharjah- İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı saat 09.05'te inişinin ardından pistten çıkarak toprak alanda durmuştu. Yolcuları ise 'slide' olarak adlandırılan şişme kaydırakla tahliye edilmişti. Pistten çıkan yolcu uçağının kurtarma çalışmaları gece de devam etti. Öte yandan uçuşların sabah saat 06.00'da başlayacağı öğrenildi.


Sabiha Gökçen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:38 Kaynak: DHA
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