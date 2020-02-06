Pistten çıkan uçağın enkazı günün ilk ışıklarıyla görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pistten çıkan uçağın enkazı günün ilk ışıklarıyla görüntülendi - Son Dakika

Pistten çıkan uçağın enkazı günün ilk ışıklarıyla görüntülendi

13 dakika önce

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir yolcu uçağının pistten çıktığı olayda arama kurtarma çalışmaları sona erdi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir yolcu uçağının pistten çıktığı olayda arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Uçakta bulunan yolcu ve mürettebattan yaralananların tamamı çevrede bulunan hastanelere sevk edildi. Havalimanı uçuş seferlerine tekrar açılırken, düşen uçağın enkazı günün ilk ışıklarıyla görüntülendi. Uçak enkazının bulunduğu bölgede çalışmalar devam ediyor.

Bir yolcu uçağının pistten çıktığı olayda yaralanan yolcular ve mürettebat gece boyu hastanelere sevk edilirken, ekiplerin uçak enkaz bölgesinde çalışmaları sabah saatlerinde de devam ediyor. Uçak enkazının çevresinde şerit çekilerek enkaz ablukaya alındı. Güvenlik güçlerinin sabahın erken saatlerinde de enkaz bölgesinde güvenlik nöbeti devam etti. Öte yandan, gece boyu çalışmaların devam ettiği bölgede günün ilk ışıklarıyla beraber uçak enkazı görüntülendi.

(İHA)

Pistten çıkan uçağın enkazı günün ilk ışıklarıyla görüntülendi

Sabiha Gökçen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:05 Kaynak: İHA
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