Pistten çıkan uçağın enkazı kaldırılmaya başlandı - Son Dakika
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Pistten çıkan uçağın enkazı kaldırılmaya başlandı

6 saat önce

İlkay DİKİCİ / SABİHA Gökçen Havalimanı'nında pistten çıkan uçağın enkaz kaldırma çalışmaları başladı.

Pistten çıkan uçağın enkazı kaldırılmaya başlandı, System.String[]

İlkay DİKİCİ/ SABİHA Gökçen Havalimanı'nında pistten çıkan uçağın enkaz kaldırma çalışmaları başladı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 180 kişinin yaralandığı uçak kazası sonrası incelemelerin ardından enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı. Sabah saatlerinde enkazın bulunduğu alana

Amerika Birleşik Devletleri'nden 11 kişilik heyet gelmiş ve incelemelerde bulunmuştu. Aralarında Boeing teknik ekibinin de yer aldığı heyetin incelemelerinin sona ermesinin ardından enkazın kaldırma çalışmaları başlatıldı. Öncelikle uçağın kuyruk bölümüne itfaiye merdiveniyle çıkan ekipler enkazı kaldırmak için halat bağladı. Ekipler daha sonra uçağın başka bölümlerinde de aynı işlemi yaptı. Ekiplerin uçak enkazı kaldırmak için başlattığı çalışmalar devam ediyor.


Sabiha Gökçen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 03:00 Kaynak: DHA
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