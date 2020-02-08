Pistten çıkan uçağın enkazı kaldırılmaya başlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pistten çıkan uçağın enkazı kaldırılmaya başlandı - Son Dakika

Pistten çıkan uçağın enkazı kaldırılmaya başlandı

6 saat önce

PİSTTEN ÇIKAN UÇAĞIN ENKAZI KALDIRILMAYA BAŞLANDI (3) (aktüel)

PİSTTEN ÇIKAN UÇAĞIN ENKAZI KALDIRILMAYA BAŞLANDI (3) (aktüel)

Pistten çıkan uçağın enkazı kaldırılmaya başlandı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:24 Kaynak: DHA
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