Pistten çıkan uçağın enkazı kaldırılmaya başlandı - Son Dakika

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Pistten çıkan uçağın enkazı kaldırılmaya başlandı
6 saat önce
PİSTTEN ÇIKAN UÇAĞIN ENKAZI KALDIRILMAYA BAŞLANDI (3) (aktüel)
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:24 Kaynak: DHA
PİSTTEN ÇIKAN UÇAĞIN ENKAZI KALDIRILMAYA BAŞLANDI (3) (aktüel)
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