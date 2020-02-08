Pistten çıkan uçağın enkazı kaldırılmaya başlandı - Son Dakika
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Pistten çıkan uçağın enkazı kaldırılmaya başlandı

6 saat önce

SABİHA Gökçen Havalimanı'nında pistten çıkan uçağın enkaz kaldırma çalışmaları başladı.

Pistten çıkan uçağın enkazı kaldırılmaya başlandı, System.String[]
SABİHA Gökçen Havalimanı'nında pistten çıkan uçağın enkaz kaldırma çalışmaları başladı. İlk etapta uçağın kuyruk bölümü kesilerek, kaldırılırken çalışmalara ara verildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 180 kişinin yaralandığı uçak kazası sonrası incelemelerin ardından enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı. Sabah saatlerinde enkazın bulunduğu alana Amerika Birleşik Devletleri'nden 11 kişilik heyet gelmiş ve incelemelerde bulunmuştu. Aralarında Boeing teknik ekibinin de yer aldığı heyetin incelemelerinin sona ermesinin ardından enkazın kaldırma çalışmaları başlatıldı. Öncelikle uçağın kuyruk bölümüne itfaiye merdiveniyle çıkan ekipler enkazı kaldırmak için halat bağladı. Kuyruk bölümü vince bağlanarak kaldırıldı. Kuyruğun kaldırılmasıyla bugünlük çalışmalar sona erdi.


Sabiha Gökçen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:34 Kaynak: DHA
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