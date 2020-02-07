Pistten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pistten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor (2) - Son Dakika

Pistten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor (2)

6 saat önce

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş yaptıktan sonra pistten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş yaptıktan sonra pistten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Pegasus Hava Yollarının İzmir-İstanbul seferini yapan ve 5 Şubat'ta 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları kapsamında, olay yerindeki toprak yol düzeltiliyor.

Ekipler, hafriyat kamyonundan dökülen toprak ve taşların kepçeyle düzeltilerek yolun daha düzgün hale getirilmesinin ardından enkazı parçalamaya başlayacak.

Polis ve jandarma görevlilerinin de bulunduğu çalışma alanında, enkazda herhangi bir yangın çıkmasına karşın bir itfaiye aracı da hazır bekletiliyor.

Uçak parçalara ayrılmasının ardından vinç yardımıyla kaza yerinden kaldırılacak.

Pistten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor (2)

Sabiha Gökçen, İstanbul, Pegasus, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:28 Kaynak: AA
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