Pistten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Pistten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor

17 dakika önce

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak kaza yapan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları 3. gününde sürüyor.

Pistten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor, System.String[]

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak kaza yapan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları 3. gününde sürüyor.

Pegasus Hava Yollarının PC2193 sefer sayılı İzmir-İstanbul seferini yapan ve 5 Şubat saat 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak kaza yapan Boeing 373 tipi yolcu uçağında gecei ara verilen enkaz kaldırma çalışmalarına yeniden başlandı.

Enkaz alanındaki Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu (KAİK) ekipleri, vinç yardımıyla uçağı parçalara ayırıyor.

Pegasus teknik elemanlarının yanı sıra polis ve jandarma görevlilerinin de bulunduğu çalışma alanında, enkazda herhangi bir yangın çıkması riskine karşın bir itfaiye aracı ve ambulans da hazır bekletiliyor.

Sabiha Gökçen, İstanbul, Pegasus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:38 Kaynak: AA
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