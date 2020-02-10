Pistten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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Pistten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor
6 saat önce
Enkazda yürütülen çalışmalardan detaylar İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak kaza yapan uçağın enkazının parçalara ayrılıp kaldırılması çalışmaları 3. gününde devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:23 Kaynak: AA
Enkazda yürütülen çalışmalardan detaylar İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak kaza yapan uçağın enkazının parçalara ayrılıp kaldırılması çalışmaları 3. gününde devam ediyor.
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