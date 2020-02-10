Pistten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pistten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor (2) - Son Dakika

Pistten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor (2)

6 saat önce

Enkazda yürütülen çalışmalardan detaylar İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak kaza yapan uçağın enkazının parçalara ayrılıp kaldırılması çalışmaları 3. gününde devam ediyor.

Enkazda yürütülen çalışmalardan detaylar İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak kaza yapan uçağın enkazının parçalara ayrılıp kaldırılması çalışmaları 3. gününde devam ediyor.

Pistten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor (2)

Sabiha Gökçen, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 06:25 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hava trafik kontrolörü: Bu uçağın da pas geçeceğini düşündük
'Robin Hood' olarak bilinen yardımsever bu kez 30 bin liralık borcu kapattı Elazığ'ı bilen Naci Görür'den büyük İstanbul depremi uyarısı: Son dilimlere girdik Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında İdlib toplantısı yapıldı

Son Dakika Haberleri
00:31 Defne Samyeli'nin Cem Yılmaz ile birlikte olan fotoğraflarını kaldırmaması dikkat çekti
00:09 Mucize Doktor'un 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Nazlı'nın aşk itirafı Ali Vefa'yı heyecanlandırıyor
23:48 Genç şarkıcı Serel Yeleli, klip çekimini koronavirüs salgını sebebiyle iptal etti
23:11 Tamer Karadağlı ile yakalanan Iraz Yıldız, sosyal medyadaki fotoğraflarıyla dikkat çekiyor
21:43 Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 00:59:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pistten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]