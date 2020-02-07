Pistten çıkan uçağın enkazının kaldırılması bekleniyor - Son Dakika
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Pistten çıkan uçağın enkazının kaldırılması bekleniyor

7 saat önce

3 kişinin hayatını kaybettiği ve 180 kişinin yaralandığı uçak kazası sonrası uçağın enkazının kaldırılması bekleniyor.

3 kişinin hayatını kaybettiği ve 180 kişinin yaralandığı uçak kazası sonrası uçağın enkazının kaldırılması bekleniyor.

Haber Semih ÇALIŞKAN - Harun UYANIK - Can EROK - İSTANBUL, (DHA)

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 180 kişinin yaralandığı uçak kazası sonrası uçağın enkazının kaldırılması bekleniyor. Sabah saatlerinde enkazın bulunduğu alana gelen iş makineleri uçağın enkazını kaldıracak vincin alana gelebilmesi için getirilen topraklarla yolu düzeltti. Enkazın bulunduğu bölgede güvenlik önlemleri de sürüyor. Uçağın bulunduğu alan ve araçların kullandığı yolun arası yeşil brandalarla kapatılırken, güvenlik güçleri çalışma yapan ekipler dışında kimseyi uçağın enkazına yaklaştırmıyor.

Pistten çıkan uçağın enkazının kaldırılması bekleniyor

Sabiha Gökçen, Sabah, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:43 Kaynak: DHA
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