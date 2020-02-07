Pistten çıkan uçağın enkazının kaldırılması bekleniyor - Son Dakika
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Pistten çıkan uçağın enkazının kaldırılması bekleniyor

6 saat önce

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 180 kişinin yaralandığı uçak kazası sonrası uçağın enkazının kaldırılması bekleniyor.

Pistten çıkan uçağın enkazının kaldırılması bekleniyor, System.String[]

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 180 kişinin yaralandığı uçak kazası sonrası uçağın enkazının kaldırılması bekleniyor. Sabah saatlerinde enkazın bulunduğu alana gelen iş makineleri uçağın enkazını kaldıracak vincin alana gelebilmesi için getirilen topraklarla yolu düzeltti. Enkazın bulunduğu bölgede güvenlik önlemleri de sürüyor. Uçağın bulunduğu alan ve araçların kullandığı yolun arası yeşil brandalarla kapatılırken, güvenlik güçleri çalışma yapan ekipler dışında kimseyi uçağın enkazına yaklaştırmıyor.

- İstanbul

Gökçen, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:00 Kaynak: DHA
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