Pistten çıkan uçağın enkazının son parçası da kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pistten çıkan uçağın enkazının son parçası da kaldırıldı - Son Dakika

Pistten çıkan uçağın enkazının son parçası da kaldırıldı

7 saat önce

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak kaza yapan uçağın enkazının son parçası olan kuyruk kısmı da olay yerinden alındı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak kaza yapan uçağın enkazının son parçası olan kuyruk kısmı da olay yerinden alındı.

Pistten çıkan uçağın enkazının son parçası da kaldırıldı

Sabiha Gökçen, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mircea Lucescu, Beşiktaş için İstanbul'a geldi!
İstanbul'da motosikletli maganda polisin üzerine sürüp kaçtı THY, Avrupa'da en fazla uçuş gerçekleştiren üçüncü şirket oldu Genel Sekreter Yardımcılığından istifa eden Yeşim Meltem Şişli, İBB'nin sitesinde görevinde gözüküyor

Son Dakika Haberleri
20:17 Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, hamilelik süresinde sadece yarım kilo aldığını söyledi
19:41 Fotoğrafları ifşa olan Aslı Bekiroğlu sessizliğini bozdu
18:23 Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt
18:23 Pınar Altuğ tayt fotoğrafına isyan etti: Her kadının başına gelebilecek bir şey
18:23 Demet Akalın'dan Özgecan Aslan'a mesaj: Bir gün bu düzen değişecek!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 20:52:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pistten çıkan uçağın enkazının son parçası da kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]