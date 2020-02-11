Pistten çıkan uçağın enkazının son parçası da kaldırıldı - Son Dakika

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Pistten çıkan uçağın enkazının son parçası da kaldırıldı
7 saat önce
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak kaza yapan uçağın enkazının son parçası olan kuyruk kısmı da olay yerinden alındı.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:36 Kaynak: AA
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak kaza yapan uçağın enkazının son parçası olan kuyruk kısmı da olay yerinden alındı.
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