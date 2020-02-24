Pistten çıkan uçağın kaptan pilotuna tutuklama talebi (1) - Son Dakika

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Pistten çıkan uçağın kaptan pilotuna tutuklama talebi (1)
7 saat önce
SABİHA Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne neden olan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan,, "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 06:34 Kaynak: DHA
SABİHA Gökçen
Havalimanı'nda pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne neden olan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan
,, "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.
- İstanbul
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