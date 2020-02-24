Pistten çıkan uçağın kaptan pilotuna tutuklama talebi (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pistten çıkan uçağın kaptan pilotuna tutuklama talebi (1) - Son Dakika

Pistten çıkan uçağın kaptan pilotuna tutuklama talebi (1)

7 saat önce

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne neden olan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan,, "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Pistten çıkan uçağın kaptan pilotuna tutuklama talebi (1), System.String[]
SABİHA Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne neden olan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan,, "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.


- İstanbul
Mahmut Arslan, Gökçen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 06:34 Kaynak: DHA
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