PİSTTEN ÇIKAN UÇAĞIN KAPTAN PİLOTUNA TUTUKLAMA TALEBİ (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel PİSTTEN ÇIKAN UÇAĞIN KAPTAN PİLOTUNA TUTUKLAMA TALEBİ (2) - Son Dakika

PİSTTEN ÇIKAN UÇAĞIN KAPTAN PİLOTUNA TUTUKLAMA TALEBİ (2)

12 dakika önce

Halil Yılmaz / İstanbul DHASabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat tarihinde pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne 180 kişinin de yaralanmasına neden olan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan, hastanedeki sorgusunun ardından çıkarıldığı savcılık sorgusunun ardından, "Taksirle birden fazla kişinin ölümü...

PİSTTEN ÇIKAN UÇAĞIN KAPTAN PİLOTUNA TUTUKLAMA TALEBİ (2), System.String[]

Halil Yılmaz/ İstanbul DHA

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat tarihinde pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne 180 kişinin de yaralanmasına neden olan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan, hastanedeki sorgusunun ardından çıkarıldığı savcılık sorgusunun ardından, "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen kaza sonrası tedavi gördüğü hastanede polis tarafından şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Savcılık sorgusu 17.00'da başlayan Mahmut Arslan, yaklaşık 1.5 saat süren sorgusunun ardından, "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanması" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Pilotun adliyeye sevk edilmesi

-Adliye içinde mahkemeye götürülmesi


Mahmut Arslan, Halil Yılmaz, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 06:46 Kaynak: DHA
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