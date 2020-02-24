Pistten çıkan uçağın kaptan pilotuna tutuklama talebi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pistten çıkan uçağın kaptan pilotuna tutuklama talebi - Son Dakika

Pistten çıkan uçağın kaptan pilotuna tutuklama talebi

11 dakika önce

Halil Yılmaz İstanbul DHASabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne neden olan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan,, Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Halil Yılmaz İstanbul DHA

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne neden olan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan,, Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Pistten çıkan uçağın kaptan pilotuna tutuklama talebi

Mahmut Arslan, Halil Yılmaz, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 06:47 Kaynak: DHA
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