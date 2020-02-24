Pistten çıkan uçağın kaptan pilotuna tutuklama talebi - Son Dakika

Halil Yılmaz İstanbul DHA

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne neden olan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan,, Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.