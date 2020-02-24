Son Dakika › Güncel › Pistten çıkan uçağın kaptan pilotuna tutuklama talebi - Son Dakika
Pistten çıkan uçağın kaptan pilotuna tutuklama talebi
11 dakika önce
Halil Yılmaz İstanbul DHASabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne neden olan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan,, Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 06:47 Kaynak: DHA
Halil Yılmaz İstanbul DHA
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne neden olan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan,, Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Son Dakika Ceren Damar'ın katilinin avukatı skandal sözlerini savundu: Vicdanım çok rahat Çin, vahşi hayvan tüketimini ve yasa dışı ticaretini yasakladı Kore'de koronavirüsten korunmak için maske sırasına girenler, uzun kuyruklar oluşturdu Son Dakika: Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın kaptan pilotu tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi