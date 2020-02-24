Pistten çıkan uçağın kaptan pilotuna tutuklama talebi (2) - Son Dakika

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Pistten çıkan uçağın kaptan pilotuna tutuklama talebi (2)
10 dakika önce
SABİHA Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat tarihinde pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne 180 kişinin de yaralanmasına neden olan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan, hastanedeki sorgusunun ardından çıkarıldığı savcılık sorgusunun ardından, "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden...
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 06:49 Kaynak: DHA
SABİHA Gökçen
Havalimanı'nda 5 Şubat tarihinde pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne 180 kişinin de yaralanmasına neden olan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan
, hastanedeki sorgusunun ardından çıkarıldığı savcılık sorgusunun ardından, "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen kaza sonrası tedavi gördüğü hastanede polis tarafından şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.Savcılık sorgusu 17.00'da başlayan Mahmut Arslan, yaklaşık 1.5 saat süren sorgusunun ardından, "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanması" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.
- İstanbul
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