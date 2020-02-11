PİSTTEN ÇIKAN UÇAĞIN PARÇALARI YOLA ÇIKTI - Son Dakika
Son Dakika Güncel PİSTTEN ÇIKAN UÇAĞIN PARÇALARI YOLA ÇIKTI - Son Dakika

PİSTTEN ÇIKAN UÇAĞIN PARÇALARI YOLA ÇIKTI

6 saat önce

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkarak üçe bölünen uçağın enkaz kaldırma çalışmaları akşam saatlerinde tamamlandı.

PİSTTEN ÇIKAN UÇAĞIN PARÇALARI YOLA ÇIKTI, System.String[]

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkarak üçe bölünen uçağın enkaz kaldırma çalışmaları akşam saatlerinde tamamlandı. Ağır tonajlı araçlara yüklenen uçağın parçaları, Gebze'deki depoya götürülmek üzere yola çıkarıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat Çarşamba günü pistten çıkarak üçe bölünen pc2193 sefer sayılı Açelya isimli Boeing 737 tipi uçakta enkaz kaldırma çalışmaları akşam saatlerinde tamamlandı. Vinçler yardımıyla ağır tonajlı araçlara yüklenen uçağın parçalarının üstü branda ile örtüldü. Gümrük ve polis ekipleri eşliğinde konvoy saat 20.00 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan çıktı.

Görüntü Dökümü:

----------

-Ağır tonajlı araçlardan detay

-Uçak enkazına branda çekilmesi

-Sabiha Gökçen Havalimanı nizamiyesinden detay

- Polis öncülüğünde konvoyun çıkışı

-Ağır tonajlı araçların nizamiyeden çıkışı


- İstanbul
Sabiha Gökçen, Polis, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Babası ve amcasının öldürmek için ormana götürdüğü genç kızı, polis kurtardı
Marmaray'da kadından para çalan karganın sabıkası kabarık çıktı Son dakika: Bakan Hulusi Akar'dan dünyaya İdlib çağrısı Sahte hesapla Tokat genelinde kar tatili ilan ettiler

Son Dakika Haberleri
01:41 Kadir İnanır aradığı adresi bulamadı!
00:57 Khloe Kardashian beyaz dekolteli elbisesiyle takipçilerinden 2,5 milyon beğeni aldı
23:58 Kızı, başka bir kadın tarafından kaçırılan anne çareyi Müge Anlı'ya çıkmakta buldu
23:41 İrem Derici'den Aslı Bekiroğlu'na destek
23:19 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'yla olan ilişkisi hakkında konuştu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 04:15:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: PİSTTEN ÇIKAN UÇAĞIN PARÇALARI YOLA ÇIKTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]