Pistten çıkan uçağın parçaları yola çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pistten çıkan uçağın parçaları yola çıktı - Son Dakika

Pistten çıkan uçağın parçaları yola çıktı

6 saat önce

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkarak üçe bölünen uçağın enkaz kaldırma çalışmaları akşam saatlerinde tamamlandı.

Pistten çıkan uçağın parçaları yola çıktı, System.String[]
SABİHA Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkarak üçe bölünen uçağın enkaz kaldırma çalışmaları akşam saatlerinde tamamlandı. Ağır tonajlı araçlara yüklenen uçağın parçaları, Gebze'deki depoya götürülmek üzere yola çıkarıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat Çarşamba günü pistten çıkarak üçe bölünen pc2193 sefer sayılı Açelya isimli Boeing 737 tipi uçakta enkaz kaldırma çalışmaları akşam saatlerinde tamamlandı. Vinçler yardımıyla ağır tonajlı araçlara yüklenen uçağın parçalarının üstü branda ile örtüldü. Gümrük ve polis ekipleri eşliğinde konvoy saat 20.00 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan çıktı.


- İstanbul
Sabiha Gökçen, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:08 Kaynak: DHA
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