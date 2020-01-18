Pistten çıkan uçağın Trabzon dışına satışına Başkan Bıyık'tan veto - Son Dakika

Pegasus Havayoları'nın Ankara- Trabzon seferini yaparken 13 Ocak 2018 akşamı Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıkan, kazanın ardından da tırlarla taşındığı Trabzon'un Yomra ilçesinde kaderine terk edilen yolcu uçağına Manisalı bir işadamının talip olduğu haberlerini değerlendiren Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, kendilerine böyle bir talebin ulaşmadığını, böyle bir talep gelse bile uçağı Trabzon sınırları dışına vermeyi düşünmediklerini söyledi.



Dönemin Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu tarafından 'Millet Kıraathanesi' yapılacağı vaadiyle ilçeye getirilerek pazar yerine bırakılan, uçak çöpler arasında adeta çürümeye yüz tutarken akıbetinin ne olacağı hala bir netlik kazanmadı.



Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, daha önceki açıklamalarında uçağın başlarına bela olduğunu belirterek bir çok proje üzerinde çalıştıklarını ancak akıbeti konusunda kesin karar vermediklerini ifade etmişti.



Manisalı iş adamı Celal Darcan'ın basında çıkan "Uçağa Kosova'da restoran yapmak için talibiz. Yomra Belediye Başkanı ile görüştük" açıklamalarını değerlendiren Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, kendilerine bu yönde herhangi bir talebin gelmediğini ifade ederek, "Bize bu yönde herhangi bir talep gelmedi. Yani bize yansıyan herhangi bir durum yok. Zaten gelse de uçağı vermeyi düşünmüyoruz. Uçağı Trabzon sınırları içerisinde değerlendirmek istiyoruz. Trabzon dışına vermeyi düşünmüyoruz" dedi.



Kazanın geçmişi



Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait 162 yolcu ve 6 mürettebatın olduğu Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, 13 Ocak 2018 Cumartesi günü saat 23.30 sıralarında Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada kontrolden çıkarak pistin kuzey yönünde deniz tarafına yöneldi. Uçak, iniş takımlarının balçığa saplanması sonucu denize 25 metre kala durabildi. Kazada yolcular sağ salim kurtarılırken, uçak 20 saat süren operasyonla saplandığı yerden kurtarılarak Trabzon Havalimanı'nda güvenli bir bölgeye çekildi. Trabzon Havalimanı apronunda aylarca taksi pozisyonunda bekletilen uçağın sigorta şirketi tarafından ihaleye çıkarılması ve bir firma tarafından ihalesinin alınması sonrasında 23 Temmuz 2018 tarihinde söküm işlemlerine başlandı. Söküm işlemlerinin ardından Trabzon'un Yomra Belediyesi uçağın 'Millet Kıraathanesi' olması için Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğüne başvuruda bulundu. Bu başvurusu onaylanan belediye, uçağın teslim işlemini gerçekleştirdi. Uçağın ilçede belirlenen bir alanda hizmet vermesi için 29 Eylül 2018 günü özel bir firma tarafından uçağın kanatları sökülerek bir tıra, uçağın gövdesi ise 11 dingil ve 42 tekerden oluşan yer dorsesine yüklendi. Trabzon Havalimanı apronundan çıkartılan uçak, yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki ilçeye 4 saatte karayolu ile taşındı. 35 metre uzunluğunda, 18 ton ağırlığındaki uçak, 'Millet Kıraathanesi' olarak hizmet vermesi için ilçede planlanan alana vinç yardımıyla konulmuştu. - TRABZON