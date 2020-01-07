Pistten çıkan uçağın yolcuları o anları anlattı - Son Dakika

İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı'nda inişi sonrası pistten çıkan uçağın Kolombiyalı yolcuları, ülkelerine gitmek üzere başladıkları ve yarıda kalan seyahatlerine İstanbul Havalimanı'ndan devam edecek. Ülkelerine gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen 9 kişilik Kolombiyalı grup, kaza anında yaşadıklarını anlattı. Yolculardan Fabian Taylor, uçağın sert bir iniş yaptığını belirterek, "O anlarda çok panik olduk" diye konuştu.

Birleşik Arap Emirlikleri Şarjah - İstanbul seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişinin ardından pistten çıkmıştı. Yolcuların tahliyesinin ardından pist uçuşlara kapatılırken, uçağın bulunduğu yerden çıkarılması ve pistin açılması için çalışmalar başlatıldı. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı kazada uçağın yolcuları arasında yer alan 9 kişilik Kolombiyalı bir grup, ülkelerine dönüş için seyahatlerinin kalan kısmına İstanbul Havalimanı'ndan devam etmeye karar verdi. Yolcular, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bir otobüsle saat 15.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na getirildi.

"ÇOK SERT İNİŞ YAPTI"

Kolombiyalı yolcular, İstanbul Havalimanı'ndan Paris aktarmalı olarak ülkelerine dönüş yapacak. Kolombiyalılar, olay anında yaşadıklarını basın mensuplarına anlattı. Yolculardan Fabian Taylor, uçağın Sabiha Gökçen Havalimanı'na sert bir iniş yaptığını söyledi. Taylor, "O anda çok panik olduk. Ailemle birlikteydik. Kolombiyalıyız. Bebeğim ve çocuğum çok panikledi. Paris üzerinden Kolombiya'ya gideceğiz. Çok korktuk" dedi.

Kolombiyalı yolcular, İstanbul Havalimanı'ndan önce Paris'e, oradan da Kolombiya'nın başkenti Bogota'ya uçacaklarını dile getirdiler.

- İstanbul