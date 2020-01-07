Pistten çıkan uçağın yolcuları servis araçları ile otellerine götürüldü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Pistten çıkan uçağın yolcuları servis araçları ile otellerine götürüldü - Son Dakika

Pistten çıkan uçağın yolcuları servis araçları ile otellerine götürüldü

7 saat önce

Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan bir yolcu uçağı, şiddetli fırtına nedeniyle pistten çıktı.

Pistten çıkan uçağın yolcuları servis araçları ile otellerine götürüldü, System.String[]

Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan bir yolcu uçağı, şiddetli fırtına nedeniyle pistten çıktı. Uçağı kurtarma çalışmaları devam ederken, yolcular servis araçlarıyla kalacakları otele götürüldü.


Shadjah- İstanbul seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 09.05 sıralarında iniş sırasında pistten çıktı. Yolcular şişme kaydıraklar ile uçaktan tahliye edilerek ardından güvenli bölgeye alındı. Bir süre havalimanında bekleyen yaklaşık 160 yolcu, daha sonra genel havacılık bölümünden alınarak servis araçları ile kalacakları otellere götürüldü. Burada yolculara polis ekipleri de eşik etti. - İSTANBUL

Sabiha Gökçen, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

17 yaşında ayağa kalkan Nisa: Süper gücüm varmış gibi hissediyorum
Rüzgarda motosikletliye araçlarıyla set olan polislere Vali Yerlikaya'dan tebrik İmamoğlu, Tevfik Göksu'ya sarılarak başsağlığı diledi Kadıköy'de hırsızlık şüphelileri polise ateş açtı: 1 polis yaralı

Son Dakika Haberleri
19:50 Gerginlik tırmanıyor! ABD'den İran'a bir tehdit daha geldi - Son Dakika Haber
19:46 Uçan otomobilden sonra taksiye de az kaldı: Uber ve Hyundai'den ortak hava taksi projesi - Son Dakika Haber
19:46 Charlie Hebdo saldırısında ölenler anıldı; Beş yıl önce Fransa'yı yasa boğan saldırıda ne olmuştu? - Son Dakika Haber
19:38 Kalın: "(ABD-İran gerilimi) Bizim bu noktada 'arabulucu olalım' gibi bir beklentimiz, talebimiz,... - Son Dakika Haber
19:36 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(İÜ'deki yemek eylemi) Bu konuda zaman kaybı olduğu anlaşılıyor, o... - Son Dakika Haber
19:14 Avrupa Birliği'nden Libya açıklaması: Türkiye'nin asker gönderme planını reddediyoruz - Son Dakika Haber
18:51 Kadıköy'de hırsızlık şüphelileri polise ateş açtı: 1 polis yaralı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 19:55:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pistten çıkan uçağın yolcuları servis araçları ile otellerine götürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]