Pistten çıkan uçağın yolcuları yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
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Pistten çıkan uçağın yolcuları yaşadıklarını anlattı

6 saat önce

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda Pegasus Havayolları'na ait pistten çıkan uçağın yolcuları yaşadıklarını gazetecilere anlattı.

Pistten çıkan uçağın yolcuları yaşadıklarını anlattı, System.String[]

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda Pegasus Havayolları'na ait pistten çıkan uçağın yolcuları yaşadıklarını gazetecilere anlattı.

Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah Havalimanı'ndan İstanbul'a gelen Pegasus Havayolları'na ait uçak, inişten sonra pistten çıktı. Bu uçakla seyahat eden ve Fransa'nın başkenti Paris'e oradan da Kolombiya'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen Kolombiyalı 9 kişilik aile burada gazetecilere açıklamada bulundu.

Uçakta bulanan Fabian Taylor, çok sert bir iniş yaptıklarını söyledi. O anda çok paniklediklerini dile getirin Taylor, "Ailemle birlikteydik. Bebeğim ve çocuğum çok panikledi. Çok korktuk. Paris üzerinden Kolombiya'ya gideceğiz." dedi.

Jeferson Zareta ise İstanbul'a gelen uçakta uyudukları belirtti.

İniş sırasında yağmur yağdığını kaydeden Zareta, " Pilot, havalimanına ulaşmak üzere olduğumuzu söyledi. Pistte indikten sonra rüzgar çok sertti. Uçağı salladı. O anda herkes ne oldu diye birbirine baktı. Sonra baktığımızda rüzgarın sesi vardı. 5 saniye sonra acil durumda olduğumuzda söylediler. Sonra dışarı çıktık. Şimdi biraz uçaklardan korkuyor gibi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Sabiha Gökçen, Kolombiya, İstanbul, Pegasus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:18 Kaynak: AA
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