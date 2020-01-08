PİSTTEN ÇIKAN UÇAK KURTARILARAK HANGARA ÇEKİLDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel PİSTTEN ÇIKAN UÇAK KURTARILARAK HANGARA ÇEKİLDİ - Son Dakika

PİSTTEN ÇIKAN UÇAK KURTARILARAK HANGARA ÇEKİLDİ

6 saat önce

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda inişinin ardından pistten çıkarak toprak alanda duran yolcu uçağı 18 saat süren çalışmaların ardından kurtarılarak hangara çekildi.

PİSTTEN ÇIKAN UÇAK KURTARILARAK HANGARA ÇEKİLDİ, System.String[]
SABİHA Gökçen Havalimanı'nda inişinin ardından pistten çıkarak toprak alanda duran yolcu uçağı 18  saat süren çalışmaların ardından kurtarılarak hangara çekildi. Ekiplerin pisste çalışması sürüyor.

Sharjah- İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı dün saat 09.05'te inişinin ardından pistten çıkarak toprak alanda durmuştu. Yolcuları ise 'slide' olarak adlandırılan şişme kaydırakla tahliye edilmişti. Pistten çıkan yolcu uçağının kurtarma çalışmaları gece de devam etti. Saat 04.00 sıralarında uçak toprak alandan kurtarılarak hangara çekildi. Pistte ise ekiplerin çalışması sürüyor. Öte yandan uçuşların sabah saat 06.00'da başlayacağı öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Çalışmalardan görüntü

-Genel ve detaylar


- İstanbul
Sabiha Gökçen, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:26 Kaynak: DHA
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