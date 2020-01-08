Pistten çıkan uçak kurtarılarak hangara çekildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pistten çıkan uçak kurtarılarak hangara çekildi - Son Dakika

Pistten çıkan uçak kurtarılarak hangara çekildi

6 saat önce

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda inişinin ardından pistten çıkarak toprak alanda duran yolcu uçağı 18 saat süren çalışmaların ardından kurtarılarak hangara çekildi.

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda inişinin ardından pistten çıkarak toprak alanda duran yolcu uçağı 18 saat süren çalışmaların ardından kurtarılarak hangara çekildi. Ekiplerin pisste çalışması sürüyor.

Sharjah- İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı dün saat 09.05'te inişinin ardından pistten çıkarak toprak alanda durmuştu. Yolcuları ise 'slide' olarak adlandırılan şişme kaydırakla tahliye edilmişti. Pistten çıkan yolcu uçağının kurtarma çalışmaları gece de devam etti. Saat 04.00 sıralarında uçak toprak alandan kurtarılarak hangara çekildi. Pistte ise ekiplerin çalışması sürüyor. Öte yandan uçuşların sabah saat 06.00'da başlayacağı öğrenildi.

Pistten çıkan uçak kurtarılarak hangara çekildi

Sabiha Gökçen, Boeing 737, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:59 Kaynak: DHA
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