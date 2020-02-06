Pistten çıkan uçak parçalara ayrılıp kaldırılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pistten çıkan uçak parçalara ayrılıp kaldırılacak - Son Dakika

Pistten çıkan uçak parçalara ayrılıp kaldırılacak

6 saat önce

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş yaptıktan sonra pistten çıkan uçağın enkazındaki çalışmalar sürüyor.

Pistten çıkan uçak parçalara ayrılıp kaldırılacak, System.String[]

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş yaptıktan sonra pistten çıkan uçağın enkazındaki çalışmalar sürüyor.

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ) ve Pegasus teknik ekipleri, İzmir-İstanbul seferini yapan ve dün 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkan Boeing 373 tipi uçağın enkazına geldi.

Uçağın içinden ve dışından etrafa yayılan parçaları titizlikle toplayan ekipler, daha sonra uçağın içerisini boşaltmaya başladı. Uçağın bazı bölümlerinde kesim işlemleri de yapan ekipler, uçağın kanat kısımlarının gövdesinden ayırıp, parçalara ayrılarak kaldıracağını belirtti.

Vinç ve iş makinaları yardımıyla enkazın yarın kaldırılmasının planladığı da kaydedildi.

Bu arada havalimanından getirilen Pegasus'a ait 2 taşıyıcı araç uçak enkazının yanına getirilerek uçaktaki bavulları araçlara yerleştirdi. Ekibin işlemler sırasında maske taktığı görüldü.

Öte yandan, enkazın bulunduğu alan ile TEM otoyolu bağlantısı arasında bulunan istinat duvarına vatandaşların enkazı görüntülemek üzere trafik yoğunluğu oluşturduğu gerekçesiyle engelleyici tel örgüler yerleştirildi.

Bu arada, enkazın bulunduğu yoğun yakıt kokusu hissedilirken, alanda sigara içilmemesine yönelik sık sık uyarı da yapılıyor.

Sabiha Gökçen, İstanbul, Pegasus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında yeni iddia: Pistin sonundaki alan tavsiye edilenden küçük
CHP'nin boykot kararı sonrası İmamoğlu, CNN Türk'te katılacağı programı iptal etti Evde doğum yapan 14 yaşındaki kız, bebeğini çöp konteynerine attı Habertürk TV, çığ felaketi iddiasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Orhan'dan özür diledi

Son Dakika Haberleri
21:48 Darp edilen TikTok fenomeni Ares Özdemir, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
21:46 Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile sarmaş dolaş görüntülendi
21:41 Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu'dan flaş karar!
21:41 Gencer Savaş'dan anlamlı hareket
21:25 Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu "peskateryen" diyetiyle 20 kilo verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 22:37:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pistten çıkan uçak parçalara ayrılıp kaldırılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]