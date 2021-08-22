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PİSTTEN ÇIKAN UÇAK, PİDE SALONU OLACAĞI YERE TAŞINDI - Son Dakika

PİSTTEN ÇIKAN UÇAK, PİDE SALONU OLACAĞI YERE TAŞINDI

22.08.2021 10:51

TRABZON Havalimanı'nda, iniş sırasında kontrolden çıkıp, denize 25 metre kala yamaca saplanan ve hurdaya ayrılmasının ardından götürüldüğü Yomra ilçesinde 3 yıldır kaderine terk edilen Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, pide salonu olarak dönüştürüleceği yeni alana taşındı.

TRABZON Havalimanı'nda, iniş sırasında kontrolden çıkıp, denize 25 metre kala yamaca saplanan ve hurdaya ayrılmasının ardından götürüldüğü Yomra ilçesinde 3 yıldır kaderine terk edilen Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, pide salonu olarak dönüştürüleceği yeni alana taşındı.

Trabzon Havalimanı'nda 13 Ocak 2018 günü yaşanan kazada, Ankara-Trabzon seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı iniş yaptığı sırada kontrolden çıkarak, denize 25 metre kala yamaca saplandı. 162 yolcu ve 6 kişilik mürettebatın ölümden döndüğü kazanın ardından uçağın yeniden uçamayacağına karar verildi. Yomra Belediyesi'ne tahsis edilen uçağın restoran ya da kafeye dönüştürülmesi planlandı. Uçak, özel hazırlanan vinç ve TIR yardımıyla, Yomra ilçesine götürülerek, pazar yerine konuldu. Ancak Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, aradan geçen zamanda kaderine terk edildi. 35 metre uzunluğunda, 18 ton ağırlığındaki uçak, pazar alanındaki hafriyat ve çöpler arasında çürümeye başladı. Kapıları sacla kapatılan uçağın çevresinde metrelerce uzunluğunda otlar yükseldi.

PİDE RESTORANI OLACAK

Trabzonlu 3 girişimci tarafından alınan uçak, şehir ile bütünleşmiş lezzetlerden olan yağlı pidenin satıldığı restorana dönüştürülecek. İlçede çay bahçesi alanına yerleştirilmesi planlanan uçağın çevresinde havaalanı konsepti oluşturulacak, gözetleme kulesi de yapılacak.

YENİ YERİNE TAŞINDI

Uçağın pide salonuna dönüştürüleceği alana taşınması için ilçede sabah saatlerinde nakil operasyonu düzenlendi. İstanbul'dan gelen özel ekip, sahada son incelemelerde bulunup nakil çalışmalarına başladı. Vinçlerde bulunduğu yerden kaldırılan uçak yüklendiği TIR'la Karadeniz Sahil Yolu'nun ters şeridinden kontrollü nakledilerek, yeni yerine götürüldü. Titiz ilerleyen çalışmalarla yaklaşık 1 kilometre taşınarak hizmet vereceği alana götürülen, 35 metre uzunluğunda, 18 ton ağırlığındaki uçağı kara yolunda görenler de şaşkınlıklarını gizleyemedi.

'8 AY İÇERİSİNDE UÇAĞI RESTORANDA ÇEVİRECEĞİZ'

Ortaklardan girişimci Abdulkadir Bektaş, 8 aylık sürede çalışmaların tamamlanacağını belirterek, 'Pide salonu işletiyorum. Yıllardan beri müşterim olan Temel Şükrü Yılmaz, Zafer Celap arkadaşlarımla beraber bir ortaklık kurarak böyle bir yola girdik. Sabah erken saatlerde uçağı kara yolundan yeni yerine taşıdık. Şimdi teknik ekip 2 aylık bir çalışma sonrası uçağın parçalarını birleştirecek. Daha sonra da başka bir ekip çalışmalara başlayacak ve yaklaşık 8 ay içerisinde burada havalimanı konsepti yaptığımız alanda uçağı pide salonunu olarak hizmete sunmuş olacağız. Çok heyecanlıyız. Eşi benzeri olmayan bir proje olacak. Çünkü bu uçağın bir anısı var. Pistten çıkmıştı. Birçok vatandaşımız pistten çıkan uçakta korku dolu anlar yaşamıştı. Restoranımızın açılışında onları da davet edeceğiz. Onlar da bizimle beraber olacaklar. Burada sadece restoran değil aynı zamanda sosyal alanlarda yapmayı düşünüyoruz' diye konuştu.

PİSTTEN ÇIKAN UÇAK, PİDE SALONU OLACAĞI YERE TAŞINDI
PİSTTEN ÇIKAN UÇAK, PİDE SALONU OLACAĞI YERE TAŞINDI
PİSTTEN ÇIKAN UÇAK, PİDE SALONU OLACAĞI YERE TAŞINDI
PİSTTEN ÇIKAN UÇAK, PİDE SALONU OLACAĞI YERE TAŞINDI
PİSTTEN ÇIKAN UÇAK, PİDE SALONU OLACAĞI YERE TAŞINDI
PİSTTEN ÇIKAN UÇAK, PİDE SALONU OLACAĞI YERE TAŞINDI
PİSTTEN ÇIKAN UÇAK, PİDE SALONU OLACAĞI YERE TAŞINDI
PİSTTEN ÇIKAN UÇAK, PİDE SALONU OLACAĞI YERE TAŞINDI
PİSTTEN ÇIKAN UÇAK, PİDE SALONU OLACAĞI YERE TAŞINDI
PİSTTEN ÇIKAN UÇAK, PİDE SALONU OLACAĞI YERE TAŞINDI
PİSTTEN ÇIKAN UÇAK, PİDE SALONU OLACAĞI YERE TAŞINDI
PİSTTEN ÇIKAN UÇAK, PİDE SALONU OLACAĞI YERE TAŞINDI
PİSTTEN ÇIKAN UÇAK, PİDE SALONU OLACAĞI YERE TAŞINDI
PİSTTEN ÇIKAN UÇAK, PİDE SALONU OLACAĞI YERE TAŞINDI
PİSTTEN ÇIKAN UÇAK, PİDE SALONU OLACAĞI YERE TAŞINDI

Trabzon Havalimanı, Yolcu Uçağı, Boeing 737, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PİSTTEN ÇIKAN UÇAK, PİDE SALONU OLACAĞI YERE TAŞINDI - Son Dakika


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