Pistten çıkan uçak sonrası THY'den 20 ek sefer planlaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pistten çıkan uçak sonrası THY'den 20 ek sefer planlaması - Son Dakika

Pistten çıkan uçak sonrası THY'den 20 ek sefer planlaması

7 saat önce

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak nedeniyle uçuşların aksaması üzerine harekete geçen Türk Hava Yolları (THY), yolcuların mağduriyet yaşamaması için İstanbul Havalimanı'ndan 20 ek seferin planlandığını açıkladı.

Pistten çıkan uçak sonrası THY'den 20 ek sefer planlaması, System.String[]

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak nedeniyle uçuşların aksaması üzerine harekete geçen Türk Hava Yolları (THY), yolcuların mağduriyet yaşamaması için İstanbul Havalimanı'ndan 20 ek seferin planlandığını açıkladı.


Bu sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus Havayollarına ait Boeing 737-800 tipi tarifeli uçağın pistten çıkmasının akabinde, havalimanındaki operasyonlarda aksama yaşanmış ve uçuşların geçici süreyle durdurulması üzerine çok sayıda sefer gerçekleştirilememişti. Yaşanan durum üzerine harekete geçen bayrak taşıyıcı havayolu şirketi, mağduriyet yaşamaması için ek seferlerin düzenleneceğini duyurdu.


Mağduriyet yaşanmaması için 20 ek sefer planlandı


Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydan kapalılığı devam etmektedir. Misafirlerimizin mağduriyetini gidermek amacıyla İstanbul Havalimanı'ndan 20 ek sefer planladık. Meydan operasyonlara yeniden açıldığında tam kapasite hizmet vermeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu. - İSTANBUL

Türk Hava Yolları, Sabiha Gökçen, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 06:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sabiha Gökçen'de kaza sonrası 'ilk uçuş saati' üçüncü kez ertelendi
Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı kameralara yansıdı İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi

Son Dakika Haberleri
01:30 Sivas tipide mahsur kalanları özel idare ekipleri kurtardı - Son Dakika
01:22 Japonya'dan ABD'ye daha yoğun diplomasi çağrısı - Son Dakika
01:16 ABD'nin Massachusetts eyaleti ilk Müslüman kadın belediye başkanını seçti - Son Dakika
01:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da - Son Dakika
01:05 Cumhurbaşkanı erdoğan istanbul'da - Son Dakika
00:15 İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi - Son Dakika
22:53 İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 01:52:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pistten çıkan uçak sonrası THY'den 20 ek sefer planlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]