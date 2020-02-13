PİSTTEN ÇIKAN UÇAK SORUŞTURMASI; KABİN MEMURLARI ŞİKAYETÇİ OLMADI - Son Dakika
Son Dakika Güncel PİSTTEN ÇIKAN UÇAK SORUŞTURMASI; KABİN MEMURLARI ŞİKAYETÇİ OLMADI - Son Dakika

PİSTTEN ÇIKAN UÇAK SORUŞTURMASI; KABİN MEMURLARI ŞİKAYETÇİ OLMADI

6 saat önce

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA9 SABİHA Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat tarihinde meydana gelen ve 3 kişinin ölümü, 180 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınanlar arasında uçakta görevli 4 kabin memurlarının olduğu da öğrenildi.

PİSTTEN ÇIKAN UÇAK SORUŞTURMASI; KABİN MEMURLARI ŞİKAYETÇİ OLMADI, System.String[]

Yüksel KOÇ/ İSTANBUL, (DHA9 SABİHA Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat tarihinde meydana gelen ve 3 kişinin ölümü, 180 kişinin de yaralanmasıyla  sonuçlanan uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınanlar arasında uçakta görevli 4  kabin memurlarının olduğu da öğrenildi. Kabin memurlarının uçağın iniş yaptıktan sonra pistten çıktığını, olay nedeniyle de şikayetçi olmadıklarını söyledikleri ifade edildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasına ilişkin olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında bugüne kadar ifadesine başvurulan 165 kişinin arasında uçakta görevli 4  kabin memurunun da olduğu öğrenildi. Kabin memurlarının güvenlik görevlilerine verdikleri ifadelerinde uçağın iniş yaptıktan sonra pistten çıktığını söyledikleri, kazadan dolayı şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

İFADESİ ALINMAYAN 13 YOLCU KALDI

İfadesi alınan bazı yolcuların şikayetçi oldukları bazılarının da şikayetçi olmadıkları, 8'i Türk, 5'i de yabancı olmak üzere 13 yolcunun ifadesinin de henüz alınmadığı kaydedildi.

KARA KUTU ALMANYA'DA İNCELENECEK

Öte yandan uçaktaki kara kutunun kaza kırım ekibi ve ABD'den gelen Boeing yetkilileri ile birlikte Almanya'ya götürülerek orada inceleneceği öğrenildi. Kaza kırım ekibi ve ABD'li yetkililerin çalışmaları sonucu hazırlanacak olan ön raporun bir ay içinde soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaşması bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Uçağın pistten çıkma anları


Sabiha Gökçen, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:44 Kaynak: DHA
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