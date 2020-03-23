Pistten çıkan uçak soruşturması; Kaptan pilot ev hapsi şartıyla tahliye edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pistten çıkan uçak soruşturması; Kaptan pilot ev hapsi şartıyla tahliye edildi - Son Dakika

Pistten çıkan uçak soruşturması; Kaptan pilot ev hapsi şartıyla tahliye edildi

22 dakika önce

Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA SABİHA Gökçen Havalimanı'nda uçak kazasıyla ilgili yürütülen soruşturmada tutuklanan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan ev hapsi şartıyla tahliye edildiSabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat tarihinde pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne 180 kişinin de yaralanmasıyla...

Pistten çıkan uçak soruşturması; Kaptan pilot ev hapsi şartıyla tahliye edildi, System.String[]

Yüksel KOÇ/ İSTANBUL DHA SABİHA Gökçen Havalimanı'nda uçak kazasıyla ilgili yürütülen soruşturmada tutuklanan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan ev hapsi şartıyla tahliye edildi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat tarihinde pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne 180 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kaza soruşturmasında 24 Şubat tarihinde tutuklanan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan, bugün yapılan aylık tutuklama incelemesi sonrası ev hapsi uygulanarak serbest bırakıldı.   Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen kazadan sonra 24 Şubat tarihinde çıkarıldığı mahkeme tarafından, "Taksirle birden çok kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan, bugün yapılan aylık tutuklama incelemesi sonrası nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Arslan'ın aylık tutukluluk incelemesini yapan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Arslan'ın konutunu terk etmeme kararı verdi.


Mahmut Arslan, Sabiha Gökçen, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:12 Kaynak: DHA

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