PİSTTEN ÇIKAN UÇAK SORUŞTURMASI; KAPTAN PİLOT EV HAPSİ ŞARTIYLA TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel PİSTTEN ÇIKAN UÇAK SORUŞTURMASI; KAPTAN PİLOT EV HAPSİ ŞARTIYLA TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika

PİSTTEN ÇIKAN UÇAK SORUŞTURMASI; KAPTAN PİLOT EV HAPSİ ŞARTIYLA TAHLİYE EDİLDİ

7 saat önce

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararına itiraz ettiHaber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA SABİHA Gökçen Havalimanı'nda uçak kazasıyla ilgili yürütülen soruşturmada tutuklanan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan ev hapsi şartıyla tahliye edildiSabiha Gökçen Havalimanı'nda 5...

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararına itiraz etti

Haber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA SABİHA Gökçen Havalimanı'nda uçak kazasıyla ilgili yürütülen soruşturmada tutuklanan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan ev hapsi şartıyla tahliye edildi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat tarihinde pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne 180 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kaza soruşturmasında 24 Şubat tarihinde tutuklanan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan, bugün yapılan aylık tutuklama incelemesi sonrası ev hapsi uygulanarak serbest bırakıldı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen kazadan sonra 24 Şubat tarihinde çıkarıldığı mahkeme tarafından, "Taksirle birden çok kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan, bugün yapılan aylık tutuklama incelemesi sonrası nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Arslan'ın aylık tutukluluk incelemesini yapan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Arslan'ın konutunu terk etmeme kararı verdi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararına itiraz etti

PİSTTEN ÇIKAN UÇAK SORUŞTURMASI; KAPTAN PİLOT EV HAPSİ ŞARTIYLA TAHLİYE EDİLDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Mahmut Arslan, Sabiha Gökçen, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:33 Kaynak: DHA

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ŞU AN BURADASINIZ: PİSTTEN ÇIKAN UÇAK SORUŞTURMASI; KAPTAN PİLOT EV HAPSİ ŞARTIYLA TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika
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