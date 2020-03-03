Son Dakika › Güncel › Pistten çıkan uçak soruşturması; kaptan pilotun tutuklanmasına itiraz - Son Dakika
Pistten çıkan uçak soruşturması; kaptan pilotun tutuklanmasına itiraz
6 saat önce
SABİHA Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat tarihinde pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne 180 kişinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesi ile tutuklanan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan'ın avukatı, müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etti.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:41 Kaynak: DHA
SABİHA Gökçen
Havalimanı'nda 5 Şubat tarihinde pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne 180 kişinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesi ile tutuklanan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan
'ın avukatı, müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etti.
24 Şubat'ta çıkarıldığı mahkeme tarafından, "Taksirle birden çok kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan'ın avukat Melih İhsan Şahin, müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etti. Avukat Şahin, müvekkili hakkında tutuklama kararını veren İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne sunduğu dilekçe ile müvekkilinin tutuksuz yargılanmasını talep etti.
- İstanbul
Son Dakika Sınırı geçmeye çalışan mültecileri vuran Yunan askeri kameralara el salladı Türk sevgilisinin darp ettiği Sırp model yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı: Yatakta ölmeyi bekliyordum Alacak kavgasına karışan amca ve yeğeni öldürüldü Yunanistan'a desteği giden Charles Michel Türkiye'ye geliyor