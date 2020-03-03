PİSTTEN ÇIKAN UÇAK SORUŞTURMASI; KAPTAN PİLOTUN TUTUKLANMASINA İTİRAZ - Son Dakika
Son Dakika Güncel PİSTTEN ÇIKAN UÇAK SORUŞTURMASI; KAPTAN PİLOTUN TUTUKLANMASINA İTİRAZ - Son Dakika

PİSTTEN ÇIKAN UÇAK SORUŞTURMASI; KAPTAN PİLOTUN TUTUKLANMASINA İTİRAZ

6 saat önce

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat tarihinde pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne 180 kişinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesi ile tutuklanan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan'ın avukatı, müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etti.

PİSTTEN ÇIKAN UÇAK SORUŞTURMASI; KAPTAN PİLOTUN TUTUKLANMASINA İTİRAZ, System.String[]
SABİHA Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat tarihinde pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne 180 kişinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesi ile tutuklanan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan'ın avukatı, müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etti.

24 Şubat'ta çıkarıldığı mahkeme tarafından, "Taksirle birden çok kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan'ın avukat Melih İhsan Şahin,  müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etti. Avukat Şahin,  müvekkili hakkında tutuklama kararını veren İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne sunduğu dilekçe ile müvekkilinin tutuksuz yargılanmasını talep etti.


- İstanbul
Mahmut Arslan, Gökçen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:43 Kaynak: DHA
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