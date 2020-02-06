PİSTTEN ÇIKAN UÇAKTA YARALANAN GENÇ O ANLARI ANLATTI - Son Dakika
Son Dakika Güncel PİSTTEN ÇIKAN UÇAKTA YARALANAN GENÇ O ANLARI ANLATTI - Son Dakika

PİSTTEN ÇIKAN UÇAKTA YARALANAN GENÇ O ANLARI ANLATTI

7 saat önce

Buğra BENLİOĞLU / İSTANBUL DHASabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak 3'e bölünen uçakta yaralanan 22 yaşındaki Berk Yenipazar, o anları anlattı.

PİSTTEN ÇIKAN UÇAKTA YARALANAN GENÇ O ANLARI ANLATTI, System.String[]

Buğra BENLİOĞLU/ İSTANBUL DHA

Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak 3'e bölünen uçakta yaralanan 22 yaşındaki Berk Yenipazar, o anları anlattı.

Pistten çıkan uçakta yaralanarak Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Berk Yenipazar'ın tedavisi sürüyor. İstanbul'a iş eğitim programına katılmak üzere geldiği öğrenilen Yenipazar, hastanedeki yatağında olay anını anlatırken bir yakını tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Berk Yenipazar, "İnsanlar koşturuyordu, içeri girip enkazdan çıkarmak isteyenler, dışarıda yaralılara yardım edenler... Bir ara benzin koktu, 'herkes dağılsın' bağırtıları falan...Kafam yarıktı, zor yürüyorum. Yanımda birisi vardı, çocuk kurtardı kendisini bir şekilde. Çıkardı kazağını bana verdi, 'bastır' dedi. Bastırdık tampon yapmaya çalıştık, olabildiği kadar." diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

--------

Cep telefonu kamerası

-Hastanedeki yatağında Yenipazar'ın konuşması


Yenipazar, İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Burcu Esmersoy'dan eski eşinin ilişkisiyle ilgili çok konuşulacak sözler: Davet ederlerse düğünlerine giderim
Çin konsolosu Chui Wei, İmamoğlu ziyaretinde uyardı: Virüsün bulaşma gücü çok fazla Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında yeni iddia: Pistin sonundaki alan tavsiye edilenden küçük CHP'nin boykot kararı sonrası İmamoğlu, CNN Türk'te katılacağı programı iptal etti

Son Dakika Haberleri
00:41 Mucize Doktor'un 22. bölüm fragmanı yayınlandı! Ferman, Ali'nin Nazlı'ya aşık olduğunu öğreniyor
23:39 Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade siyah yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi
22:58 Mine Tugay'ın TBT'si sosyal medyada binlerce beğeni aldı
21:48 Darp edilen TikTok fenomeni Ares Özdemir, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
21:46 Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile sarmaş dolaş görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 00:58:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: PİSTTEN ÇIKAN UÇAKTA YARALANAN GENÇ O ANLARI ANLATTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]