Pistten çıkan uçaktaki valizler sahiplerine teslim ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pistten çıkan uçaktaki valizler sahiplerine teslim ediliyor - Son Dakika

Pistten çıkan uçaktaki valizler sahiplerine teslim ediliyor

6 saat önce

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş yaptıktan sonra pistten çıkan uçağın yolcularına ait valizler, sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

Pistten çıkan uçaktaki valizler sahiplerine teslim ediliyor, System.String[]

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş yaptıktan sonra pistten çıkan uçağın yolcularına ait valizler, sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

Pegasus Hava Yollarının İzmir-İstanbul seferini yapan ve 5 Şubat'ta Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkan uçağın enkazından toplanan valiz ve kişisel eşyalar, havalimanının terminal binasına getirildi.

Valiz ve kişisel eşyalar, havalimanı içindeki kayıp eşya ofisinden sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Kişisel eşya ve valizlerini almak isteyen yolcuların hava yolu şirketiyle bağlantı kurmaları istendi.

Sabiha Gökçen, İstanbul, Pegasus, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uçak kazasının ardından CNN Türk'e bağlanıp siyaset yapan eski pilot işinden oldu
Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı başladı Uçak kazasında hayatını kaybeden Alev Gençoğlu'nun, biletini erken saate aldırdığı ortaya çıktı Türk bayrağını yırtan Yunan vekil Lagos rahat durmuyor! Müftü hakkında suç duyurusunda bulundu

Son Dakika Haberleri
18:39 Youtuber Reynmen yeni şarkısı Leila ile dünya listelerine girdi
18:31 Çağatay Ulusoy'un yeni askerlik fotoğrafları ortaya çıktı
17:32 Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın üstsüz pozu olay oldu
15:41 Reynmen dünya listelerinde 3. sıraya girdi
15:41 Burcu Esmersoy: Artık sessiz kalacağım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 19:24:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pistten çıkan uçaktaki valizler sahiplerine teslim ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]