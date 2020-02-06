Pistten çıkan uçaktaki yaralı yolcu o anları anlattı - Son Dakika

* "Yaralı yolcu Yunus Elmacı: Piste yaklaştığı zaman uçak yalpaladı, piste indik uçak yine yalpalamaya başladı, ondan sonra her şey 2-3 saniyede oldu. Uçak aşağıya doğru düşmeye başladı. Ondan sonra ikiye bölündü"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Mertcan ÖZTÜRK/ İstanbul,

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın yolcusu 36 yaşındaki Yunus Elmacı yaşadıklarını anlattı. Kurtköy'deki özel bir hastanede tedavi altında olan hafif yaralı Elmacı, olay sonrası kendi imkanlarıyla uçaktan çıktığını belirterek, "Korktuk tabi ki, herkes korktu, ilk defa başımıza geldi" dedi.

"PİSTE YAKLAŞTIĞI ZAMAN UÇAK YALPALADI"