Pistten çıkan uçaktan kurtarılan yaralının hastaneye getirildiği anlar kameraya yansıdı - Son Dakika

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Pistten çıkan uçaktan kurtarılan yaralının hastaneye getirildiği anlar kameraya yansıdı
6 saat önce
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağının pistten çıkmasının ardından uçağın enkazında çalışmalar devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:48 Kaynak: İHA
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağının pistten çıkmasının ardından uçağın enkazında çalışmalar devam ediyor. Kazadan kurtarılan bir yaralının Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildiği anlar kameraya yansıdı.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir- İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak toprak zemine kaydı. Olayda yaralanan 139 kişi hastanelere sevk edildi. Yaralılardan birinin Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildiği anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL
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