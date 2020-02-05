Pistten çıkan uçaktan kurtarılan yaralının hastaneye getirildiği anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Pistten çıkan uçaktan kurtarılan yaralının hastaneye getirildiği anlar kameraya yansıdı - Son Dakika

Pistten çıkan uçaktan kurtarılan yaralının hastaneye getirildiği anlar kameraya yansıdı

6 saat önce

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağının pistten çıkmasının ardından uçağın enkazında çalışmalar devam ediyor.

Pistten çıkan uçaktan kurtarılan yaralının hastaneye getirildiği anlar kameraya yansıdı, System.String[]

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağının pistten çıkmasının ardından uçağın enkazında çalışmalar devam ediyor. Kazadan kurtarılan bir yaralının Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildiği anlar kameraya yansıdı.


Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir- İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak toprak zemine kaydı. Olayda yaralanan 139 kişi hastanelere sevk edildi. Yaralılardan birinin Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildiği anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Marmara Üniversitesi, Sabiha Gökçen, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:48 Kaynak: İHA
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