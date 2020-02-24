Pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne, 180 kişinin yaralanmasına neden olan uçak kazasına ilişkin... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne, 180 kişinin yaralanmasına neden olan uçak kazasına ilişkin... - Son Dakika

Pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne, 180 kişinin yaralanmasına neden olan uçak kazasına ilişkin...

6 saat önce

Pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne, 180 kişinin yaralanmasına neden olan uçak kazasına ilişkin adliyeye sevk edilen uçağın kaptan pilotu M.A., "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklandı.

Pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne, 180 kişinin yaralanmasına neden olan uçak kazasına ilişkin..., System.String[]

Pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne, 180 kişinin yaralanmasına neden olan uçak kazasına ilişkin adliyeye sevk edilen uçağın kaptan pilotu M.A., "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklandı. - İSTANBUL

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:35 Kaynak: İHA
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