Son Dakika › 3. Sayfa › Pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne, 180 kişinin yaralanmasına neden olan uçak kazasına ilişkin... - Son Dakika
Pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne, 180 kişinin yaralanmasına neden olan uçak kazasına ilişkin...
6 saat önce
Pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne, 180 kişinin yaralanmasına neden olan uçak kazasına ilişkin adliyeye sevk edilen uçağın kaptan pilotu M.A., "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:35 Kaynak: İHA
Pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne, 180 kişinin yaralanmasına neden olan uçak kazasına ilişkin adliyeye sevk edilen uçağın kaptan pilotu M.A., "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklandı. - İSTANBUL
Son Dakika Son Dakika: Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın kaptan pilotu tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi 17 yaşındaki genç, annesine şiddet uygulayan babasını öldürdü Genç kadın, ayrılmak isteyen nişanlısının boğazını keserek öldürdü Sabiha Gökçen'deki uçak kazasının ardından tutuklanan kaptan pilotun ifadesi ortaya çıktı