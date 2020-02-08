Pistten çıkarak kaza yapan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pistten çıkarak kaza yapan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Pistten çıkarak kaza yapan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor

11 dakika önce

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak kaza yapan uçağın enkazının parçalara ayrılıp kaldırılması çalışmaları devam ediyor.

Pistten çıkarak kaza yapan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor, System.String[]

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak kaza yapan uçağın enkazının parçalara ayrılıp kaldırılması çalışmaları devam ediyor.

Pegasus Hava Yollarının PC2193 sefer sayılı İzmir-İstanbul seferini yapan ve 5 Şubat'ta saat 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak kaza yapan Boeing 373 tipi yolcu uçağının enkazını kaldırma çalışmaları kapsamında, olay yerine 2 vinç getirildi.

Enkaz alanındaki Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu (KAİK) ekipleri, uçağın içerisindeki çeşitli parçaları söktü. Vince çıkan iki görevli de uçağın kuyruk kısmını kesti. Uçağın parçalara ayrılması işlemi sürüyor.

Pegasus teknik elemanlarının yanı sıra polis ve jandarma görevlilerinin de bulunduğu çalışma alanında, enkazda herhangi bir yangın çıkması riskine karşın bir itfaiye aracı da hazır bekletiliyor.

Sabiha Gökçen, İstanbul, Pegasus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 02:34 Kaynak: AA
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