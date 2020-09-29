Pistten çıkıp kaderine terk edilen uçak, çürüyor - Son Dakika

Pistten çıkıp kaderine terk edilen uçak, çürüyor

TRABZON Havalimanı'nda, iniş sırasında kontrolden çıkarak, denize 25 metre kala yamaca saplanan ve hurdaya ayrılmasının ardından restoran ya da kafe yapılmak üzere Yomra ilçesine götürülen Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, kaderine terk edildi.

Pistten çıkıp kaderine terk edilen uçak, çürüyor, System.String[]

TRABZON Havalimanı'nda, iniş sırasında kontrolden çıkarak, denize 25 metre kala yamaca saplanan ve hurdaya ayrılmasının ardından restoran ya da kafe yapılmak üzere Yomra ilçesine götürülen Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, kaderine terk edildi. İlçede yaşayanlardan bazıları uçağın kaldırılması gerektiğini savunurken, bazıları değerlendirilmesini istiyor.

Trabzon Havalimanı'nda 13 Ocak 2018 günü yaşanan kazada, Ankara-Trabzon seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı iniş yaptığı sırada kontrolden çıkarak, denize 25 metre kala yamaca saplandı. 162 yolcu ve 6 kişilik mürettebatın ölümden döndüğü kazanın ardından uçağın yeniden uçamayacağına karar verildi. Yomra Belediyesi'ne tahsis edilen uçağın restoran ya da kafeye dönüştürülmesi planlandı. Uçak, özel hazırlanan vinç ve TIR yardımıyla, Yomra ilçesine götürülerek, pazar yerine koyuldu. Ancak Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, aradan geçen zamanda kaderine terk edildi.

35 metre uzunluğunda, 18 ton ağırlığındaki uçak, pazar alanındaki hafriyat ve çöpler arasında çürümeye başladı. Kapıları sacla kapatılan uçağın çevresinde metrelerce uzunluğunda otlar yükseldi. İlçe sakinlerinden bazıları hurda uçağın görüntü kirliliğine neden olduğunu belirterek, pazar yerinden kaldırılmasını isterken, bazıları ise yeni bir projeyle değerlendirilmesini istiyor.'DEĞERLENDİRİLMESİ KANAATİNDEYİM'İlçede yaşayan Ömer Aksu, "Bundan önceki başkanımız uçağı restoran ya da kafeterya yapmayı planlıyordu. İnsanlar burada oturup yemek yiyecek, çay içecekti. Ama görüldüğü gibi terk edildi, çürüyor. Satılmasına karşıyım, değerlendirilmesi kanaatindeyim. İlçeye bir katkı sağlanmış olur" dedi.'KALDIRILSA İYİ OLUR'Ali İskender ise "Kaldırılırsa ne olur, proje geliştirilirse ne olur? Bunlar iyi düşünülerek planlanmalı. Araştırmak lazım. Orası çöplük, uçak çürüyor. Uçak kaldırılırsa daha iyi olur" diye konuştu. Ahmet Kurt da "Kalkması gerekiyor. Yazık, günah çürüyüp, yok oluyor. Çoğunluk ne istiyorsa o yapılmalı. Ne olursa olsun da bir şey yapılsın" dedi.FACİADAN DÖNÜLMÜŞTÜ

Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait PC 8622 sefer sayılı 'Zeynep' isimli Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, 13 Ocak 2018'de, Trabzon Havalimanı'na iniş yaparken, pistin kuzey yönünde deniz tarafına yöneldi. İniş takımları balçığa saplanan uçak, denize 25 metre kala durabildi. Uçaktaki 162 yolcu ve 6 kişilik mürettebat, ekiplerin müdahalesi ile tahliye edildi. Uçuş trafiğine kapatılan Trabzon Havalimanı'nda uçak için kurtarma çalışması yapıldı. 500 ve 350 tonluk 2 vinçle, 100 kişilik ekibin 20 saat süren çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan uçak, havalimanında güvenli bölgeye çekilerek, sigorta şirketi ile uzman ekipler tarafından teknik incelemeye alındı. Uçağın bir daha uçamayacağına karar verilmesi üzerine Yomra Belediyesi'ne tahsis edilen uçağın restoran ya da kafeye dönüştürülmesi planlandı. Uçak, yüklendiği TIR'la 29 Eylül 2018'de Yomra ilçesindeki pazar alanına götürülmüştü.


Pistten çıkıp kaderine terk edilen uçak, çürüyor
Pistten çıkıp kaderine terk edilen uçak, çürüyor
Pistten çıkıp kaderine terk edilen uçak, çürüyor
Pistten çıkıp kaderine terk edilen uçak, çürüyor
Pistten çıkıp kaderine terk edilen uçak, çürüyor
Pistten çıkıp kaderine terk edilen uçak, çürüyor
Pistten çıkıp kaderine terk edilen uçak, çürüyor
Pistten çıkıp kaderine terk edilen uçak, çürüyor
Pistten çıkıp kaderine terk edilen uçak, çürüyor
Pistten çıkıp kaderine terk edilen uçak, çürüyor
Pistten çıkıp kaderine terk edilen uçak, çürüyor
Pistten çıkıp kaderine terk edilen uçak, çürüyor
Pistten çıkıp kaderine terk edilen uçak, çürüyor
Pistten çıkıp kaderine terk edilen uçak, çürüyor
Pistten çıkıp kaderine terk edilen uçak, çürüyor

Trabzon Havalimanı, Yolcu Uçağı, Boeing 737, Yomra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 10:19 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pistten çıkıp kaderine terk edilen uçak, çürüyor - Son Dakika

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