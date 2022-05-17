Pitbul cinsi köpeğin saldırısına uğrayan Asiye Ateş davasında yeni karar! Tutuklu kimse kalmadı - Son Dakika
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Pitbul cinsi köpeğin saldırısına uğrayan Asiye Ateş davasında yeni karar! Tutuklu kimse kalmadı

17.05.2022 15:50

Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldırması ağır yaralanmasına ilişkin açılan davada tutuklanan 3 sanık üst mahkemeye itiraz etmişti. Üst mahkeme sıfatıyla avukatların itirazını inceleyen 11. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklanan Mustafa Elibol, Süheyla Kurçak ve Mustafa Yiğit'in tahliye edilmesine karar verdi. Bu kararla birlikte davada tutuklu sanık kalmadı.

Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'in iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğramasına ilişkin 27. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ikinci duruşmada tahliye edilen Mustafa Elibol, Süheyla Kurçak, Mustafa Yiğit, duruşma sonrası yapılan itiraz üzerine tekrardan tutuklanmıştı.

TUTUKLU KİMSE KALMADI

Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği tutuklama kararına 3 sanığın avukatları itiraz etti. Üst mahkeme sıfatıyla avukatların itirazını inceleyen 11. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklanan Mustafa Elibol, Süheyla Kurçak ve Mustafa Yiğit'in tahliye edilmesine karar verdi. Bu kararla birlikte davada tutuklu sanık kalmadı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Merkez Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde 22 Aralık 2021 tarihinde başıboş gezen 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş ağır yaralanmıştı. Küçük kız saldırının ardından Gaziantep'te ve ardından da Antalya'da tedavi görürken, saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklanmıştı. Saldırgan iki pitbull köpek ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ne alınmıştı.27. Asliye Ceza Mahkemesinde, 28 Nisan'da görülen ikinci duruşmada tutuklu 4 sanık tahliye edilmiş, itiraz üzerine 10. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklardan Mustafa E, Süheyla K. ve Mustafa Y'nın tutuklanmasına karar verilmişti.

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Kaynak: İHA

Mustafa Yiğit, Gaziantep, Mahkeme, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pitbul cinsi köpeğin saldırısına uğrayan Asiye Ateş davasında yeni karar! Tutuklu kimse kalmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pitbul cinsi köpeğin saldırısına uğrayan Asiye Ateş davasında yeni karar! Tutuklu kimse kalmadı - Son Dakika
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