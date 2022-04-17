PİTBUL'LA ŞAKA BASKETBOL SAHASINDAKİ ÇOCUKLARA DEHŞETİ YAŞATTI - Son Dakika
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PİTBUL'LA ŞAKA BASKETBOL SAHASINDAKİ ÇOCUKLARA DEHŞETİ YAŞATTI

17.04.2022 14:56

PİTBUL'LA ŞAKA BASKETBOL SAHASINDAKİ ÇOCUKLARA DEHŞETİ YAŞATTICengiz ÇOBAN-Özgür ERENİSTANBUL,(DHA) -ÜMRANİYE'de çocukların oyun oynadığı sırada elinde pitbull cinsi köpeğiyle basketbol sahasına giren bir kişi, şaka yapmak isterken çocuklara korku dolu dakikalar yaşattı.

PİTBUL'LA ŞAKA BASKETBOL SAHASINDAKİ ÇOCUKLARA DEHŞETİ YAŞATTI

Cengiz ÇOBAN-Özgür ERENİSTANBUL,(DHA) -ÜMRANİYE'de çocukların oyun oynadığı sırada elinde pitbull cinsi köpeğiyle basketbol sahasına giren bir kişi, şaka yapmak isterken çocuklara korku dolu dakikalar yaşattı. Tasmanın kopması ile harekete geçen pitbull'dan kaçan çocuklar, sahanın tellerine ve potaya tırmandı. Köpeğin son anda yakalanması olası faciayı önlerken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kayıtlarına yansıdı.

Olay, geçen hafta Ümraniye'de bir basketbol sahasında yaşandı. İddiaya göre, çocuklar oyun oynadığı sırada adının Şahin olduğu öğrenilen bir kişi, elindeki pitbull cinsi köpekle basketbol sahasına girdi. Pitbull'u gören çocuklar saha içinde kaçışmaya başladı. Korku dolu anların yaşandığı olayda çocukların kimi tellere, kimisi de potaya tırmanmaya çalıştı. Bu sırada çocukların korkudan, 'Şahin abi ne olur getirme şeklinde bağırdıkları görüldü.

BİR ANDA PİTBULLUN TASMASI KOPTU

Çocukların tellere tırmanmaya çalıştığı sırada sahibinin tuttuğu pitbull'un tasması koptu. Serbest kalan köpek hızla saha içinde çocuklara doğru koşmaya başladı. Üzerlerine gelen pitbullu gören çocuklar panikle etrafa kaçıştı. Sahibi peşinden koşup yakaladığı köpeğini çocuklardan uzaklaştırdı.

Köpek geldiğinde sahada olduğunu söyleyen Efe Adıgüzel, 'Çok korktuk, etrafa kaçışmaya başladık. Kalabalıktı, futbol oynuyorduk. Ben kaçmadım. Arkadaşlar tellere tırmandı. Herhagi bir ısırma olmadı dedi. İsmini vermek istemeyen bir genç, 'Tasma bir anda sahibinin elinden koptu. Kimisi tellere, kimisi de potaya tırmanmaya çalıştı şeklinde yaşananları anlattı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Oyun oynadığı alana pitbull cinsi köpeğinin girmesiyle çocuklar, korkudan tellere ve potaya tırmandı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

PİTBUL'LA ŞAKA BASKETBOL SAHASINDAKİ ÇOCUKLARA DEHŞETİ YAŞATTI
PİTBUL'LA ŞAKA BASKETBOL SAHASINDAKİ ÇOCUKLARA DEHŞETİ YAŞATTI
PİTBUL'LA ŞAKA BASKETBOL SAHASINDAKİ ÇOCUKLARA DEHŞETİ YAŞATTI
PİTBUL'LA ŞAKA BASKETBOL SAHASINDAKİ ÇOCUKLARA DEHŞETİ YAŞATTI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PİTBUL'LA ŞAKA BASKETBOL SAHASINDAKİ ÇOCUKLARA DEHŞETİ YAŞATTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: PİTBUL'LA ŞAKA BASKETBOL SAHASINDAKİ ÇOCUKLARA DEHŞETİ YAŞATTI - Son Dakika
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